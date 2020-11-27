В Германии заявили о новой версии появления коронавируса в мире

Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле сообщил новую версию о появлении пандемии коронавируса. По словам ученого связано распространение инфекции с мутацией вируса на севере Италии.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ученого из Германии. Отмечается, что по словам Александра Кекуле, эпидемия стала опасной из-за итальянского штамма, который мутировал на севере страны, а в Европе на это не обратили должного внимания.
Таким образом, как утверждает эксперт, более 99% пациентов заболели именно от этого штамма. В целом — вирус появился впервые в Китае, а уже после развился в Италии.
Главной ошибкой эпидемиолог назвал то, что европейцы не посчитали вирус серьезной проблемой.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минздраве уверены, что коронавирусная инфекция покинет Россию уже в следующем году.