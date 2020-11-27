Трамп: Байден войдет в Белый дом при условии честной победы на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп назвал условие для кандидата Джозефа Байдена, при котором кандидат сможет стать новым президентом.

Дональд Трамп считает, что Джо Байден нечестно победил на выборах в президенты США, поэтому ему нужно будет доказать действующему президенту свою победу, об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

«Байден сможет войти в Белый дом в качестве президента, только если сможет доказать, что его смехотворные «80 млн голосов» не были получены нелегальным или мошенническим путем», — заявил президент США.

Также политик отметил, что в некоторых штатах были масштабные фальсификации голосов. Например, нарушения выявлены, по мнению Трампа, в Детройте, Филадельфии, Атланте и Милуоки.

Напомним, что выборы в Америке прошли 3 ноября. Официально итоги еще не подведены, но по предварительным данным победу одержал кандидат от демократической партии США Джозеф Байден.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Байден назвал условие, при котором встретится с Трампом.