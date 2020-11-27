Трамп: Байден войдет в Белый дом при условии честной победы на выборах

Трамп: Байден войдет в Белый дом при условии честной победы на выборах
Президент США Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump/

Действующий президент США Дональд Трамп назвал условие для кандидата Джозефа Байдена, при котором кандидат сможет стать новым президентом.

Дональд Трамп считает, что Джо Байден нечестно победил на выборах в президенты США, поэтому ему нужно будет доказать действующему президенту свою победу, об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

«Байден сможет войти в Белый дом в качестве президента, только если сможет доказать, что его смехотворные «80 млн голосов» не были получены нелегальным или мошенническим путем», — заявил президент США.

Также политик отметил, что в некоторых штатах были масштабные фальсификации голосов. Например, нарушения выявлены, по мнению Трампа, в Детройте, Филадельфии, Атланте и Милуоки.

Напомним, что выборы в Америке прошли 3 ноября. Официально итоги еще не подведены, но по предварительным данным победу одержал кандидат от демократической партии США Джозеф Байден.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Байден назвал условие, при котором встретится с Трампом.

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