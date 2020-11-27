В Смольном планируют узаконить выступления уличных музыкантов

В Северной столице работа уличных музыкантов будет подчиняться закону.

Данный проект, предложенный депутатом Законодательного собрания Петербурга Денисом Четырбоком, был рассмотрен на первой стадии чтения. Трансляция велась в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе политика.

На онлайн-совещании депутаты отметили важность утверждения закона по уличным музыкантам, так как их выступления, по словам политиков, зачастую мешают петербуржцам.

Напомним, что обсуждать данный закон начали еще в начале осени. В случае принятия новых мер, музыканты будут вынуждены играть только в регламентированных местах города. Также будет установлено время одного концерта — не более 6 часов в день.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала об инициативах депутата Дениса Четырбока, которые постоянно нужно пересматривать. В список попали проекты о граффити, о наливайках, об уличных музыкантах.