В Гидрометцентре рассказали о погоде в первые дни декабря в России

Жителей европейской части России ожидает похолодание, которое будет сопровождаться солнечными днями.

Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Эксперт отметил, что солнечная погода будет в России в среду, 2 ноября.

«В четверг уже небольшая облачность. Уже не атлантический воздух будет, а сибирско-уральский. Начиная с середины следующей недели жителей центра Европейской России можно будет порадовать более солнечной погодой», — сообщил Роман Вильфанд.

Кроме этого, температура воздуха в первые дни декабря в европейской части России обещает быть минусовой. Столбик термометра может опускаться до -7 градусов. К концу следующей недели может начаться сильное похолодание до -10 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, какая погода ждет петербуржцев до конца ноября.