В Красносельском районе доверчивая пенсионерка стала жертвой мошенников

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки в Красносельском районе в Петербурге. Инцидент произошел 17 ноября.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка и рассказала о том, что в её квартире, расположенной в доме на ул. Летчика Пилютова, двое неизвестных мужчин, путем злоупотребления ее доверием продали ей пять коробок автономного устройства пожаротушения за 34 тыс.рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По подозрению задержаны двое местных жителей, 1990 и 1996 годов рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 14:00 до 15:00 неизвестный похитил у нее из сумки кошелек, в котором находились 15 тыс. рублей и банковские карты.