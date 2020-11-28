Диетолог назвала продукты, которые могут защитить от рака

Диетолог назвала продукты, которые могут защитить от рака
Продукты, богатые антиоксидантами, следует добавить в ежедневное меню. Фото: pixabay

Научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова объяснила, что картофель и лук могу защитить от появления злокачественных опухолей.

По словам специалиста, антиоксиданты (витамины С, Е, бета-каротин), которые содержатся в некоторых продуктах, останавливают разрушение клеток. Этот процесс происходит из-за окисления оболочек, вызываемого воздействием радиации. Такие особенности присущи киви, черной смородине, шиповнике, красный перец, растительное масло и орехи.

Антиоксидантами в большом количестве насыщены помидоры, апельсины, сладкий перец. Диетолог рекомендует добавить в меню кашу с черникой, ежевикой или малиной на завтрак, и отварную брокколи или овощное рагу на ужин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чеснок может быть вредным для организма. В большом количестве этот продукт раздражает слизистую оболочку органов пищеварения, желче- и мочевыводящих путей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
диетолог здоровье онкология


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог назвала продукты, которые могут защитить от рака
Под Коломяжским путепроводом открылся новый скейт-парк
Режиссер «Гарри Поттера» рассказал, чего боялся на съемках
В США разрешили использовать электрический стул, расстрел и газ при ...
В Петербурге свободно около 900 коек для пациентов с COVID-19
Ученые обнаружили 12 тысяч мутаций нового коронавируса
«Аэрофлот» объявляет распродажу билетов на рейсы авиакомпании ...
Авиакомпания «Россия» открывает чартерные рейсы из Петербурга в Дубай