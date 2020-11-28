На Ленинском после ДТП затруднено движение

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На участке дороги столкнулись два автомобиля, которые не получили серьёзных повреждений.

На Ленинском проспекте сегодня вечером, 28 ноября, произошла авария, в результате которой на участке дороги у дома номер 131 затрудненно движение. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками аварии стали два автомобиля, они «встретились» в левом ряду. Что стало причиной столкновения – непонятно.

Известно лишь, что машины не получили серьезных повреждений. На снимках заметно, что автомобили не получили серьезных повреждений.

Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель микроавтобуса устроил ДТП на Турку и скрылся с места происшествия.