Экс-тренер «Зенита» готов заменить Семака

Экс-тренер &#171;Зенита&#187; готов заменить Семака
Семака обвинили в неудачах команды. Фото: "Зенит"

Он назвал результаты петербургской команды «ужасными».

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что готов в случае необходимости заменить Сергея Семака. Он отметил, что хотел бы вернуться в Санкт-Петербург и будет ждать предложения от руководства клуба. Об этом пишет «Чемпионат».

Специалист заявил, что результаты «Зенита» оставляют желать лучшего. Команда плохо проявляет себя в Лиге чемпионов, но теперь дела идут плохо и в чемпионате, считает Петржела.

«Что касается Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов»,

— заявил тренер.

Он добавил, что очень любит «Зенит» и команда остается его самой любимой.

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