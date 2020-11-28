Полузащитник сборной России Черышев заразился коронавирусом

Футболист получил положительный результат теста и отправился на самоизоляцию.

Футболист испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев получил положительный результат теста на коронавирус. При этом игрок чувствует себя хорошо и не замечает никаких проявлений болезни. Об этом пишет РИА Новости.

Отец Черышева заявил, что футболист находится дома и будет там столько, сколько нужно. Он продолжает тренироваться: на велосипеде и беговой дорожке. Игрок не переживает из-за случившегося и старается восстановиться как можно быстрее.

Напоминаем, что футболист уже пропустил несколько игр. В ноябре он принял участие в трех матчах в составе сборной России.

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