Врач опроверг самые распространенные мифы о косметологии

Бороться со старением специалист посоветовал начинать не после 40, вопреки всеобщему мнению, а раньше. Фото: pixabay

Бороться со старением специалист посоветовал начинать не после 40, вопреки всеобщему мнению, а раньше. Фото: pixabay

В косметологии существует множество мифов о продлении молодости и красоты. Однако не все, что знает большинство россиян, правда. Об этом рассказал косметолог Станислав Арканников.

По его словам, косметология, как и другие терапевтические направления, не может предоставлять моментальный результат, а требует длительной работы. Эффекта от одного посещения специалиста в этой области не бывает.

Косметолог рассказал в беседе с радио Sputnik, что опасения, касающиеся ботокса и его якобы негативного воздействия на мозг человек, являются заблуждением. Врач напомнил, что косметологи начали использовать ботокс, переняв технологию у неврологов, которые с его помощью, к примеру, лечили нервные тики.

Эксперт добавил, что ходить на косметологический процедуры можно уже с 18 лет, чтобы как можно дольше не прибегать к сложным инвазивным методам борьбы с возрастными изменениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что косметолог раскрыла секрет красоты Пугачевой.