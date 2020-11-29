В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 37 043 человека

В Петербурге продолжают ежедневно проводить тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки в городе успели проверить 37 043 человека.

Об этом стало известно в воскресенье, 29 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под меднаблюдением находится 2 206 человек. Из них 31 — в обсерваторе, 1 789 — контактные, 386 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 1 470 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1025 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 844 человека. Поступило 2 111 заявок, 1 986 — выполнено, остальные в работе.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во всем мире число случаев заболевания коронавирусом превысило 62 млн. Почти полтора миллиона человек не смогли побороть болезнь.