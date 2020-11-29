Число случаев Covid-19 в мире превысило 62 миллиона

Число случаев Covid-19 в мире превысило 62 миллиона
Коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. Фото: pixabay.com

Во всем мире число случаев заболевания коронавирусом превысило 62 млн. Почти полтора миллиона человек не смогли побороть болезнь.

Об этом стало известно в воскресенье, 29 ноября. Согласно информации университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников, во всем мире Covid-19 подхватили 62 084 566 человек. Умерли с подтвержденной болезнью с начала пандемии 1 449 642 пациента.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге замедлился ежедневный прирост Covid-зараженных.

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