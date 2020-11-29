На Парашютной весной 2021 года откроют два футбольных поля

На участке идет строительства сразу двух площадок с трибунами. Фото: pixabay

На участке идет строительства сразу двух площадок с трибунами. Фото: pixabay

Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил ход строительства двух футбольных полей с трибунами на Парашютной улице. Выяснилось, что на объекте установят переносные трибуны.

Градоначальник осмотрел участок в ходе объезда новых спортивных объектов Приморского района. Строительство началось в мае прошлого года. Общая строительная готовность объекта — 75 процентов, планируемая дата завершения работ — май 2021 года.

Как сообщили в администрации губернатора, на футбольных полях появятся легкоатлетические дорожки, переносные трибуны и спортплощадки для игровых видов спорта. Строительство ведут за счет внебюджетных источников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительство крытого футбольного манежа в Выборге начнется в 2021 году. Проект получил положительное заключение Леноблгосэкспертизы.