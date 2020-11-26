Строительство крытого футбольного манежа в Выборге начнется в 2021 году

Объект планируется построить к 2023 году. Фото: Pixabay

Объект планируется построить к 2023 году. Фото: Pixabay

В Выборге планируется построить крытый футбольный манеж на четыре команды.

Проект получил положительное заключение Леноблгосэкспертизы.

Строить манеж предполагается за счет средств федерального бюджета — 49 % и за счет средств регионального бюджета — 51 %. Заказчиком работ является ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

Объект планируется построить к 2023 году, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Манеж будет находиться на Ленинградском шоссе. Манеж будет представлять собой одноэтажное каркасное здание в 6,7 тыс. м.кв. Внутри будет четыре раздевалки с душевой и санузлом, на 10 человек каждая.

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