Строительство крытого футбольного манежа в Выборге начнется в 2021 году

Строительство крытого футбольного манежа в Выборге начнется в 2021 году
Объект планируется построить к 2023 году. Фото: Pixabay

В Выборге планируется построить крытый футбольный манеж на четыре команды.

Проект получил положительное заключение Леноблгосэкспертизы.

Строить манеж предполагается за счет средств федерального бюджета — 49 % и за счет средств регионального бюджета — 51 %. Заказчиком работ является ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

Объект планируется построить к 2023 году, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Манеж будет находиться на Ленинградском шоссе. Манеж будет представлять собой одноэтажное каркасное здание в 6,7 тыс. м.кв. Внутри будет четыре раздевалки с душевой и санузлом, на 10 человек каждая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице продолжается капитальный ремонт детского кинотеатра «Уран». Ход работ проверил в субботу, 21 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в Смольном.

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Строительство крытого футбольного манежа в Выборге начнется в 2021 году