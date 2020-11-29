Петербург спит: в воскресное утро пробки составили 1 балл

Жители Петербурга проводят утро выходного дня дома. Об этом свидетельствует загруженность на дорогах города.

В воскресенье, 29 ноября, к 8 часам утра ситуация на дорогах оценивается в один балл. Согласно данным «Яндекс.Карты», пробки появятся лишь к 13 часам дня, показатель возрастет до 2 баллов. Сейчас большинство улиц «окрашены» в зеленый цвет.

Так, небольшие заторы наблюдаются у Дворцового моста, на Амбарной улице, Университетской набережной, Уральской улице, проспекте Непокорённых, улице Савушкина и рядом со станцией метро «Площадь Александра Невского-1».

На некоторых участках ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу движение оказалось практически заблокировано у крупнейших торговых центров Петербурга. Всему виной «черная пятница».