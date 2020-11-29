В Петербурге сегодня будет облачно и сухо

В Петербурге сегодня будет облачно и сухо
В городе будет облачная погода. Фото: pixabay.com

Жителей Северной столицы сегодня ждет облачная и сухая погода. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса по Цельсию. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 29 ноября, мегаполис окажется на границе антициклона с севера и циклона с юга. Небо над городом будут периодически затягивать облака, осадки не прогнозируются.

Специалист также рассказал на своей страничке в социальной сети Facebook, что уличные термометры покажут -1…+1 градус. Ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 773 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга проводят утро выходного дня дома. К 8 часам утра ситуация на дорогах оценивалась в один балл.

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