Скончался сыгравший Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз

Скончался британский актер Дэвид Проуз, известный ролью Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн». Его не стало в возрасте 85 лет.

Трагическое известие сообщил в Twitter агент Проуза Томас Боуингтон (Thomas Bowington). Он отметил, что Проуз скончался в результате болезни.

Карьера Проуза в качестве актера длилась более 50 лет. Его выбрали на роль Дарта Вейдера из-за того, что он был бодибилдером и имел внушительное телосложение. Голос Дарту Вейдеру подарил другой актер, по причине сильно акцента у Проуза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новозеландец Тайка Вайтити срежиссирует новые «Звездные войны».

Напомним, в конце прошлого года зрители на больших экранах увидели фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход», ставший девятым эпизодом космической эпопеи.