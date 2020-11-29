Скончался сыгравший Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз

Скончался сыгравший Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз
Британский актер Дэвид Проуз. Фото: twitter.com/BowingtonM

Скончался британский актер Дэвид Проуз, известный ролью Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн». Его не стало в возрасте 85 лет.

Трагическое известие сообщил в Twitter агент Проуза Томас Боуингтон (Thomas Bowington). Он отметил, что Проуз скончался в результате болезни.

Карьера Проуза в качестве актера длилась более 50 лет. Его выбрали на роль Дарта Вейдера из-за того, что он был бодибилдером и имел внушительное телосложение. Голос Дарту Вейдеру подарил другой актер, по причине сильно акцента у Проуза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новозеландец Тайка Вайтити срежиссирует новые «Звездные войны».

Напомним, в конце прошлого года зрители на больших экранах увидели фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход», ставший девятым эпизодом космической эпопеи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дэвид проуз звездные войны скончался


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полицейские подстрелили гонщика на Toyota во время погони в Петербурге
Сотрудница налоговой в Петербурге перевела телефонным мошенникам больше 1 ...
Беглов поздравил жительниц Петербурга с Днем матери
Мясников предупредил об угрозе новой смертоносной эпидемии
В России за сутки выявили 26 683 новых пациентов с COVID-19
Пенсионер получил «уголовку» после смертельного ДТП на Парашютной
Скончался сыгравший Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 62 пациента