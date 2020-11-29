Главная синагога Петербурга проведет День открытых дверей онлайн

В воскресенье, 29 ноября, Большая хоральная синагога Северной столицы проводит традиционный День открытых дверей.

Ввиду пандемии коронавирусной инфекции, было принято решение перевести мероприятие в онлайн-формат. Начало мероприятие запланировано на 14:00. Участникам мероприятия проведут виртуальную прогулку по Синагоге — пользователи получат возможность посмотреть на залы Синагоги от первого лица.

Кроме того, онлайн-посетителям предоставится шанс узнать об обрядах иудаизма и увидеть свитки Торы. Сотрудники Синагоги покажут потайные места — винтовую лестницу, ведущую под купол, хранилище старинных книг и многое другое. В 15:00 с гостями поговорит раввин Цви Пинский, которому можно задать интересующие вопросы. Завершится мероприятие концертом еврейской музыки в исполнении Shpil Клезмер Бэнд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу под Коломяжским путепроводом открылся новый скейт-парк.