В США оштрафовали Hyundai и Kia на 81 млн долларов за проблемы с двигателями

В США оштрафовали Hyundai и Kia на 81 млн долларов за проблемы с двигателями
Фото: pixabay

Hyundai и Kia еще три года назад были вынуждены отозвать около 1,5 млн автомобилей, большая часть которых была реализована в США и Канаде, из-за дефектных силовых установок.

Под отзыв попали Hyundai Sonata и Hyundai Santa Fe Sport, а также Kia Sorento, Kia Optima и Kia Sportage, которые выпускались в период с 2011 по 2014 годы. На этих машинах моторы внутри могут иметь металлическую стружку которая, в свою очередь, может привести к преждевременному износу силовой установку. Эту проблему производители обещают решить, бесплатно заменив мотор.

Однако Hyundai придется заплатить 54 миллионов долларов штрафа за несвоевременную отзывную кампанию. Kia, в свою очередь, заплатит 27 миллионов долларов по аналогичной причине.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как снизить расход топлива при использовании автомобиля в холодный сезон.

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