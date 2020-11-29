Трамп опять заявил о массовом мошенничестве на выборах

Трамп опять заявил о массовом мошенничестве на выборах
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что на главы государства было допущено массовое мошенничество. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Он также отметил, что переменит своего мнения на этот счет.

«Мое мнение не переменится за шесть месяцев — имело место массовое мошенничество», — сказал Трамп.

Он добавил, что если республиканцы позволили этому произойти, «вы больше никогда не увидите еще одного республиканца избранным в этой стране на уровне сената, палаты представителей или президента».

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборы дональд трамп США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волонтеры в Петербурге привели в порядок историческую плитку в доме Бака
Трамп опять заявил о массовом мошенничестве на выборах
В Петербурге ожидаются снег и гололедица в понедельник
Инфекционист раскрыл способ снижения заболеваемости коронавирусом
Солистка Little Big рассказала, как переехала в Петербург 12 лет назад
Юрист перечислил неожиданные предметы, запрещенные к перевозке в личном авто
Черчесов рассказал, когда Дзюба вернется в сборную в качестве капитана
Врач рассказал, как работает естественная защита организма от коронавируса