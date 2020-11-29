Трамп опять заявил о массовом мошенничестве на выборах

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что на главы государства было допущено массовое мошенничество. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Он также отметил, что переменит своего мнения на этот счет.

«Мое мнение не переменится за шесть месяцев — имело место массовое мошенничество», — сказал Трамп.

Он добавил, что если республиканцы позволили этому произойти, «вы больше никогда не увидите еще одного республиканца избранным в этой стране на уровне сената, палаты представителей или президента».

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.