Проект «Погуляем с вашей собакой» появится в Петербурге

В Петербурге появился социальный проект «Погуляем с вашей собакой» от зоомагазинов «Бетховен» и Royal Canin. Об этом сообщили представители компаний.

В апреле этот проект появился в Москве. Теперь он снова будет запущен, но теперь уже в двух городах.

«В этот раз заявки могут оставлять не только жители Москвы, но и Санкт-Петербурга. Воспользоваться предложением может любой владелец собаки, независимо от возраста. Прогулка осуществляется в соответствии с актуальными рекомендациями Роспотребнадзора», — рассказали организаторы.

Акция продлится до конца года. Владельцы собак, которые вынуждены соблюдать самоизоляцию, смогут воспользоваться услугой волонтеров по бесплатному выгулу собак. Для этого нужно оставить заявку по телефону 8-800-500-05-54 или по электронной почте dog@bethowen.ru. Прогулка продлится 20 минут в радиусе 100 метров от дома.

Это бесплатная услуга, которая предоставляется только на десять дней для каждого владельца.

«Находимся на самоизоляции. А как же питомец?! Оказалось, есть прекрасная акция в помощь таким, как мы, не имеющим возможность уделить должное внимание своему питомцу. В результате, наша минибулька довольна не меньше хозяев: регулярные прогулки, внимательное отношение к животному, рекомендации по воспитанию питомца для хозяев, регулярные отчеты о прогулках с маршрутом на Гугл карте, видео о том, как питомец учится выполнять команды. Большое спасибо», — пишут владельцы собак.

В Петербурге есть платные сервисы по выгулу собак — например, «Гульдог». Объявления о выгуле собак часто появляются на «Авито».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что служебные собаки, которые ищут коронавирус у пассажиров по прибытии в аэропорт Хельсинки, показали почти стопроцентную эффективность. Специалисты утверждают, что животные способны выявлять коронавирус у человека намного быстрее, чем ПЦР-тесты.