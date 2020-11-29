Джо Байден подвернул лодыжку и находится под наблюдением врачей

Кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден находится под присмотром врачей из-за травмы лодыжки.

Как сообщает в воскресенье, 29 ноября, телеканал CNN, травму ноги политик получил еще накануне. Джозеф Байден неудачно поиграл со своим домашним питомцем. В итоге, обычная прогулка с собакой обернулась повреждением лодыжки.

Причиной стало то, что кандидат в президенты просто оступился. При этом он находится под наблюдением врачей в целях предосторожности. Степень тяжести травмы на данный момент неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Байден назвал условие его встречи с Трампом. Встреча с действующим президентом США может произойти, если Дональд Трамп сам об этом попросит.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.