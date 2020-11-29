Байден назначит Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома

Новый президент США Джозеф Байден планирует назначить Джен Псаки на должность пресс-секретаря в своей новой администрации.

Об этом сообщили в воскресенье, 29 ноября, ведущие американские СМИ, входящие в пресс-пул демократа, передает ТАСС.

Отмечается, что Джен Псаки до этого была главой пресс-службы Госдепартамента. На данный момент она занимает должность советника команды Байдена, которая после предвыборной компании начнет новую деятельность.

Также Джо Байден определился с кандидатурой директора по коммуникациям Белого дома. На должность претендует Кейт Бендингфилд.

Кроме этого, американские СМИ отметили, что в основном ключевые позиции в администрации нового президента займут женщины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Джозеф Байден подвернул лодыжку, когда играл со своей собакой.