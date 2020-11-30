В Приморске спасатели более двух часов тушили горящий дом

В Выборгском районе Ленинградской области спасатели тушили частный дом.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 30 ноября, на улице Корабельной. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 2:50. На место оперативно выехали 8 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил постройку на общей площади 72 квадратных метра.

Справиться с пламенем удалось под утро. Ликвидация возгорания заняла более двух часов. К 5:03 пожар был остановлен.

Причина возгорания неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Подпорожском районе здание полыхало на 80 «квадратах». Спасателям удалось справиться с огнем за час.