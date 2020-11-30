Адвокат Марадоны не винит в смерти футболиста его врача

Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, заступился за личного врача своего клиента Леопольдо Луке, которого обвиняют в непредумышленном убийстве спортсмена.

«Я знаю, доктор Луке, что вы ухаживали за ним, заботились о нём и любили его. Диего тоже вас ценил как друга. Я не оставлю вас одного. Правда восторжествует», — написал он в Twitter.

Напомним, в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский спортсмен, многократный чемпион по футболу Диего Марадона.. После этого началось расследование, в ходе которого в отношении Луке, его обвинили в халатности и непредумышленном убийстве Марадоны.

В составе сборной Аргентины футболист сыграл 91 матч и забил 34 гола. Наиболее значимой победой в карьере Марадоны стал чемпионат мира по футболу 1986 года, когда сборная Аргентины второй раз в истории завоевала первенство. Во многом это произошло благодаря Диего, который был также капитаном команды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно содержание завещания, которое оставил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, умерший в среду, 25 ноября. Оказалось, что последней волей спортсмена стала просьба забальзамировать его тело. О