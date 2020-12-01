В Петербурге за сутки на коронавирус проверились 31 487 человек

В Петербурге за минувшие сутки медики успели обследовать на коронавирус 31 487 человек.

Об этом стало известно во вторник, 1 декабря. Как сообщили в оперштабе, под меднаблюдением находится 2 469 человек. Из них 59- в обсерваторе, 1 721 — контактные, 689 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 2 852 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 048 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 912 человек. Поступила 2 181 заявка, 2055 — выполнено, остальные в работе.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легкие и сами могут регенерироваться после перенесенной коронавирусной пневмонии. Об этом рассказал пульмонолог.