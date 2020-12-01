Психологи 18 часов подряд будут помогать петербургским подросткам

В первый день зимы служба бесплатной психологической онлайн-помощи проведет марафон «18 часов помощи» для подростков.
В рамках крупнейшей международной акции #ЩедрыйВторник психологи будут консультировать всех желающих в онлайн-чате с 09:00 1 декабря до 03:00 следующего дня по местному времени, тогда как в обычный день со специалистами можно пообщаться только с 11:00 до 23:00.
Психологическая помощь оказывается анонимно и бесплатно.
Сайт ПомощьРядом.рф работает с 2012 года. Волонтеры-консультанты помогают детям и подросткам по целому ряду вопросов, начиная от травли в школе и заканчивая домашними проблемами.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи попросили петербуржцев не вступать в конфликты с ковид-диссидентами и не проявлять настойчивость при просьбе надеть маску.