Психологи 18 часов подряд будут помогать петербургским подросткам

Психологическая помощь оказывается анонимно, с сохранением тайны обращения, бесплатно. Она доступна для жителей всех регионов РФ. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Психологическая помощь оказывается анонимно, с сохранением тайны обращения, бесплатно. Она доступна для жителей всех регионов РФ. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В первый день зимы служба бесплатной психологической онлайн-помощи проведет марафон «18 часов помощи» для подростков.

В рамках крупнейшей международной акции #ЩедрыйВторник психологи будут консультировать всех желающих в онлайн-чате с 09:00 1 декабря до 03:00 следующего дня по местному времени, тогда как в обычный день со специалистами можно пообщаться только с 11:00 до 23:00.

Психологическая помощь оказывается анонимно и бесплатно.

Сайт ПомощьРядом.рф работает с 2012 года. Волонтеры-консультанты помогают детям и подросткам по целому ряду вопросов, начиная от травли в школе и заканчивая домашними проблемами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи попросили петербуржцев не вступать в конфликты с ковид-диссидентами и не проявлять настойчивость при просьбе надеть маску.