На Витебской Сортировочной среди ночи вспыхнули две иномарки

Во Фрунзенском районе Петербурга под утро загорелись два автомобиля. Машины были припаркованы у жилого дома.

Возгорание произошло во вторник, 1 декабря, у дома №26 по Витебской Сортировочной улице. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 4:09. К указанному месту оперативно выехали девять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, у дома полыхали две горящие иномарки. В результате пожара у автомобиля Toyota обгорел салон и моторный отсек, в автомобиле Ford оплавилась дверь.

К 4:53 транспортные средства полностью потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели больше часа тушили полыхающий автомобиль в Ульяновке.