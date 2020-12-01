На Витебской Сортировочной среди ночи вспыхнули две иномарки

На Витебской Сортировочной среди ночи вспыхнули две иномарки
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Фрунзенском районе Петербурга под утро загорелись два автомобиля. Машины были припаркованы у жилого дома.

Возгорание произошло во вторник, 1 декабря, у дома №26 по Витебской Сортировочной улице. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 4:09. К указанному месту оперативно выехали девять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, у дома полыхали две горящие иномарки. В результате пожара у автомобиля Toyota обгорел салон и моторный отсек, в автомобиле Ford оплавилась дверь.

К 4:53 транспортные средства полностью потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели больше часа тушили полыхающий автомобиль в Ульяновке.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар


 

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