Спасатели больше часа тушили полыхающий автомобиль в Ульяновке

В Тосненском районе Ленобласти вспыхнул легковой автомобиль. Спасатели боролись с огнем более часа.

Возгорание случилось в понедельник, 30 ноября, в поселке Ульяновка. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 20:30. К месту происшествия были направлены четыре огнеборца на одной спецмашине.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, транспортное средство загорелось прямо на трассе.

К 21:41 спасатели полностью потушили пламя. В результате пожара от машины толком ничего не осталось — все уничтожил огонь. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что квартиру на Лиговском проспекте тушили 16 спасателей. Причины возгорания выясняются.