Спасатели больше часа тушили полыхающий автомобиль в Ульяновке

Спасатели больше часа тушили полыхающий автомобиль в Ульяновке
Спасатели потушили пламя. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти вспыхнул легковой автомобиль. Спасатели боролись с огнем более часа.

Возгорание случилось в понедельник, 30 ноября, в поселке Ульяновка. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 20:30. К месту происшествия были направлены четыре огнеборца на одной спецмашине.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, транспортное средство загорелось прямо на трассе.

К 21:41 спасатели полностью потушили пламя. В результате пожара от машины толком ничего не осталось — все уничтожил огонь. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что квартиру на Лиговском проспекте тушили 16 спасателей. Причины возгорания выясняются.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Витебской Сортировочной среди ночи вспыхнули две иномарки
Спасатели больше часа тушили полыхающий автомобиль в Ульяновке
В мире коронавирус подхватили более 63 млн человек
Каждый пятый петербуржец спит по 4-6 часов в сутки
«Пьяная» Асмус в красном купальнике прошлась по Москве
Психологи 18 часов подряд будут помогать петербургским подросткам
Ольга Бузова сфотографировалась лежащей под капельницей
Смольный готовит новый сценарий для транспортной реформы