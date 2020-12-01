Квартиру на Лиговском тушили 16 спасателей

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Огонь тушили 16 спасателей.

Возгорание случилось в понедельник, 30 ноября, в доме №171 на Лиговском проспекте. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части 22:39. К указанному адресу незамедлительно выехали огнеборцы на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пламя распространилось на двух «квадратах» в комнате площадью в 20 квадратных метров.

В помещении пострадала преимущественно обстановка. К 23:53 спасатели ликвидировали возгорание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Назии под утро восемь пожарных потушили сарай. Площадь возгорания составила 12 «квадратов».