Квартиру на Лиговском тушили 16 спасателей

Квартиру на Лиговском тушили 16 спасателей
Спасатели потушили пламя. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Огонь тушили 16 спасателей.

Возгорание случилось в понедельник, 30 ноября, в доме №171 на Лиговском проспекте. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части 22:39. К указанному адресу незамедлительно выехали огнеборцы на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пламя распространилось на двух «квадратах» в комнате площадью в 20 квадратных метров.

В помещении пострадала преимущественно обстановка. К 23:53 спасатели ликвидировали возгорание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Назии под утро восемь пожарных потушили сарай. Площадь возгорания составила 12 «квадратов».

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар


 

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