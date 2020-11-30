В Назии под утро восемь пожарных потушили сарай

В Назии под утро восемь пожарных потушили сарай
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Кировском районе Ленобласти под утро загорелся сарай. Огонь тушили восемь спасателей.

Возгорание случилось в понедельник, 30 ноября, в поселке Назия. Сигнал о ЧП поступил огнеборцам в 4:41. Сотрудники оперативно выехали к полыхающей постройке на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, площадь возгорания сарая на улице Кавро составила 12 «квадратов».

Пожарные ликвидировали огонь за час. К 5:31 постройку полностью потушили. В настоящее время выясняются причины появления огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморске спасатели более двух часов тушили горящий дом.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожарные спасатели


 

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