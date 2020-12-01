Пьяный бомж бил бутылки о памятник Узникам нацизма в Красном Селе

Пьяный бомж бил бутылки о памятник Узникам нацизма в Красном Селе
Памятник «Узникам нацизма». Фото: www.google.com

В Красносельском районе Петербурга пьяный мужчина разбивал бутылки о памятник Узникам нацизма и ломал плиты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в понедельник, 30 ноября, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. Вечером в отдел полиции поступило сообщение о том, что компания людей разбивает бутылки о памятник.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители задержали на месте одного из вандалов, им оказался 31-летний бомж, который был очень пьян.

Вокруг памятника обнаружили разбросанные цветы, осколки от бутылок, также была разломана плита. Бездомного доставили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вандалы разбили плиту и украли урну с прахом на кладбище в Невском районе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вандализм красное село красносельский район новости спб памятник


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Москвичка зарезала мужа ножом во время отпуска в Петербурге
Петербургской воспитательнице, у которой на прогулке погиб ребенок, ...
Петербург уже успели «пересолить», на зиму закупили тысячи тонн реагентов
Областные пограничники поймали латиноамериканцев, которые пытались сбежать ...
В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 697 человек
Во Всеволожске человек пострадал при взрыве на соседском балконе, ...
СК возбудил дело после обнаружения останков семьи с ребенком в Ленобласти
До Нового года без дистанционки могут дотянуть не все классы петербургских школ