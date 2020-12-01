В Ленобласти начата проверка после гибели лося на ж/д путях

Во Всеволожском районе Ленобласти на железнодорожных путях погиб олень. По факту произошедшего проводится проверка.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 30 ноября, на перегоне 39 км – Грузино. Животное попало под электропоезд, следовавший сообщением «Санкт-Петербург — Сосново».

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, в результате столкновения лось погиб. Задержка в движении поездов составила 43 минуты.

В настоящее время перегон работает в штатном режиме. Информация о произошедшем передана в органы по охране, контролю, использованию объектов животного мира района. По факту гибели животного проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцу выписали штраф за сбитого лося на «Коле».