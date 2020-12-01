В Ленобласти начата проверка после гибели лося на ж/д путях

В Ленобласти начата проверка после гибели лося на ж/д путях
Лось скончался от полученных травм. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти на железнодорожных путях погиб олень. По факту произошедшего проводится проверка.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 30 ноября, на перегоне 39 км – Грузино. Животное попало под электропоезд, следовавший сообщением «Санкт-Петербург — Сосново».

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, в результате столкновения лось погиб. Задержка в движении поездов составила 43 минуты.

В настоящее время перегон работает в штатном режиме. Информация о произошедшем передана в органы по охране, контролю, использованию объектов животного мира района. По факту гибели животного проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцу выписали штраф за сбитого лося на «Коле».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Всеволожский район ж/д сбитый лось управление на транспорте


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург вернулся на первое место по числу смертей от Covid-19 за сутки
В Колпино готовятся открыть новый корпус городской больницы №33
В России обновлен суточный антирекорд по числу смертей от коронавируса
В Петербурге с 1 декабря начинаются Дни Эрмитажа
Поклонников Басты возмутили обвинения в нарушениях на концертах в Петербурге
Порыв ревности: российской модели предъявили обвинение в убийстве мужа
Осень в Петербурге стала самой теплой за последние 86 лет
Водитель пикапа погиб в массовом ДТП на КАД у «Меги Парнас»