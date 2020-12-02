Одеваться модно уже не модно, или Почему петербуржцы идут в секонд-хэнды

Покупка вещей из секонд-хэнда — дань моде на винтаж, ответственное отношение к окружающей среде, атрибут аскетичного образа жизни или отчаянный шаг из-за безденежья? Gazeta.SPb пообщалась с представителями таких магазинов, а также интернет-сайтов по обмену вещами и организаторами так называемых дресс-кроссингов и выяснила, почему петербуржцы посещают эти площадки, тяготеют ли они к осознанному потреблению и что нужно, чтобы оно в нашем городе стало трендом.

Интернет-площадки для обмена вещами

Оказывается, купленный под действием вау-импульса предмет гардероба необязательно выкидывать или ждать, пока он, пылясь на полке, выйдет из моды. В Петербурге уже около семи лет работает интернет-площадка под названием «Мне не подошло» — городской филиал крупнейшей всероссийской сети. Группа начинала примерно с одной тысячей подписчиков, а теперь их — 23 тысячи. В основном это молодые женщины от 35 до 45 лет. Все, что от них требуется, — выставить фотографию ненужной вещи. Рано или поздно на нее обратит внимание потенциальная покупательница. А еще одеждой можно просто обмениваться.

“Наши девочки, конечно, больше продают, чем обменивают. Тем не менее у нас есть два альбома с фотографиями: “отдам даром” и “обмен”. Бывают вещи, которые невозможно вернуть в магазин. Их можно отдать подружкам или поменяться с незнакомыми людьми, взяв взамен что-то, что тебе подходит”, — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb главный администратор сообщества «Мне не подошло» Юлия Мирошниченко.

Девушка признается: вещи она никогда не выбрасывает и уверена, что им всегда можно найти второй дом. Происходит это так: две клиентки встречаются, обмениваются одеждой, внимательно ее осматривают и, если все устраивает, мирно расходятся вместе с обновками, которые потом могут пустить на собственные эксперименты — перешить или сделать поделки. В случае чего, говорит Юлия, в сообществе всегда можно оставить жалобу и нарушительницу занесут в «черный список», но такое случается крайне редко. Ведь цель — не нажиться или обмануть, а дать платью или кофточке новую жизнь.

“Многие до сих пор считают, что секонд-хэнд — это стыдно, что брать “бэушную” вещь — это неприятно. Однако, приходя в обычный магазин, ты берешь одежду с биркой, которую до тебя тоже кто-то надевал, мерил. И это могли быть десятки человек. Я считаю, нет разницы. Можно купить вещь в «сэконде», постирать ее и обработать”, — считает Юлия Мирошниченко.

Дресс-кроссинги

Встряхнуть полки и передать в другие руки ненужные тебе вещи можно при помощи дресс-кроссинга — шоппинга с пустым кошельком, как его еще называют. На самом деле это что-то вроде вечеринки для обмена одеждой. Впервые эта идея возникла у жительниц Лондона. В 2011 году ее подхватила петербурженка Эльвира Ахметхозина, став организатором первого в нашем городе «Умного дресс-кроссинга».

“Я случайно услышала об этом по радио и решила: а почему бы у нас такое не провернуть. Это все очень хорошо прижилось. Причем 90% участников приходили не ради развлечения, а чтобы пристроить свои хорошие вещи, найдя взамен что-то новое и не покупая лишнее, тем самым не захламляя свой гардероб. Остальным просто была интересна новинка — они хотели посмотреть, что это такое — дресс-кроссинг, и как он проходит”, — рассказала девушка.

При этом петербургские дресс-кроссинги, которых под руководством Эльвиры прошло пять, и каждый объединил около 40-50 человек, были не просто обменом одежды, а целыми фестивалями, куда приглашали стилистов, визажистов и парикмахеров, и каждый мастер запросто мог дать совет, например, с чем комбинировать ту или иную вещь. И хотя девушка уже не проводит такие мероприятия, петербурженки обращаются к ней до сих пор.

Секонд-хэнды

Пожалуй, самое известное место, куда в Петербурге можно сдать ненужную одежду и недорого купить новую — это секонд-хэнд. Годах в 90-х, а то и раньше считалось, что там одеваются лишь те, у кого нет денег на поход в обычный магазин. В XXI веке все изменилось: и отношение граждан к потреблению, и сами «сэконды» — некоторые из них, если бы не приписка к названию, от модных бутиков не отличить. Это и винтажные «Kostrov store», «Old baby» и «Лисы-сектанты», и брендовый «Мода из комода», и «Гильдия ниток», специализирующаяся на повседневной одежде, и «Пентагон Casual Шоу Рум» для молодых и успешных и многие другие.

Сеть «Спасибо» за последний год открыла два магазина. Это может говорить о популярности секонд-хэндов среди петербуржцев. В компании перечисляют еще несколько цифр. Бренду больше 10-ти лет, «Спасибо» — это возможность не только купить, но и помочь — в городе на Неве установлены 120 контейнеров для сбора одежды, каждый в месяц приносит около тонны вещей.

“Одежды огромное количество, и с каждым годом все больше и больше людей ее сдает и все больше и больше людей ее покупает. Во-первых, цены в таких магазинах гораздо ниже, во-вторых, сама психология покупателя немного меняется”, — рассказали корреспонденту Gazeta.SPb в сети благотворительных магазинов «Спасибо».

О росте спроса тоже говорят цифры — 150-200 покупок в день. Если бы не пандемия коронавируса, было бы больше. А встретить на полках можно все что угодно: от просто хороших вещей, которые ни разу не надевали, до брендовой одежды, участвовавшей в модных показах, и даже костюмов знаменитостей.

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Еще 100 лет назад каждая покупка тщательно обдумывалась. Это и понятно: на производство одежды, посуды, мебели и других вещей уходило больше времени, а материалы стоили дороже. Технологическая революция сделала товары дешевле: покупать стали чаще, а задумываться о том, что потом со всем этим всем делать — реже. В результате мы пользуемся лишь половиной приобретенного, остальное оседает в шкафах или, что еще хуже, отправляется на помойку. Отсюда в сфере шоппинга и возник новый тренд — осознанное потребление. Его продвигают масса проектов, среди которых сбор одежды для повторного использования.

В странах Европы походы по сэконд-хэндам и осознанное потребление — это, можно сказать, тренд. Выражаясь простым человеческим языком, люди относятся к этому нормально. Например, в Швеции популярность подобных покупок оценивается не количеством потраченных на них денег, а весом приобретенных вещей — каждый десятый житель страны покупает не менее килограмма использованной одежды в год, это данные крупнейшей сети секонд-хэндов Швеции «Myrorna». Чтобы перенять такой подход, Петербургу, по мнению представителей сети магазинов «Спасибо», нужно время: “Через несколько лет люди среднего возраста будут спокойнее относиться к термину “секонд-хэнд” и перестанут считать, что одеваться в таких магазинах зазорно, потому что у молодежи уже все совсем по-другому”.