Спасатели тушили частный дом в Кировском районе

Во вторник, 1 декабря, в деревне Жихарево в Кировском районе Ленобласти вспыхнул частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 15:01.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. В ГУ МЧС сообщили, что горел частный дом на площади 48 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 15:57. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.