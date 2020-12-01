Роспотребнадзор заявил, что в России создали прототипы вакцины от ВИЧ

Роспотребнадзор заявил, что в России создали прототипы вакцины от ВИЧ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что препараты имеются в том числе и в научно-исследовательском центре "Вектор". Фото: kremlin.ru

Российские ученые создали несколько прототипов вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). О процессе создания вакцины против ВИЧ в России рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, российские специалисты уже много лет работают над разработкой вакцины от ВИЧ-инфекции. Попова подчеркнула, что в России уже есть своим прототипы и вакцины.

Глава Роспотребнадзора отметила, что препараты имеются в том числе и в научно-исследовательском центре «Вектор», а также в ряде других научных организаций. Она считает, что Россия обладает всеми шансами довести создание вакцины от ВИЧ до конца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Moderna запросила в США одобрение на использование вакцины от коронавируса. Разрабатываемая вакцина против коронавирусной инфекции в США показала свою эффективность в 94,1%.

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