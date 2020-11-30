Moderna запросила в США одобрение на использование вакцины от коронавируса

Разрабатываемая вакцина против коронавирусной инфекции в США показала свою эффективность в 94,1%. Фото: Pixabay

Разрабатываемая вакцина против коронавирусной инфекции в США показала свою эффективность в 94,1%. Фото: Pixabay

Американская компания Moderna запросила у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешение на экстренное использование разработанной вакцины от COVID-19.

«Данные Moderna для запроса на экстренное использование mRNA-1273 поданы FDA», — сообщили в компании.

Разрабатываемая вакцина против коронавирусной инфекции в США показала свою эффективность в 94,1%.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил о том, что разрабатываемы вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna будут показывать примерно одинаковый эффективный результат, так как разрабатываются препараты разрабатываются по общим технологиям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дональд Трамп заявил о массовой вакцинации американцев от коронавирусной инфекции в апреле следующего года. На данный момент вакцины проходят клинические исследования.