Евродепутат веселился на секс-вечеринке, несмотря на пандемию: он подал в отставку

Политик извинился за то, что нарушил правила.

Депутат Европарламента Йожеф Сайер признался, что присутствовал на секс-вечеринке в Бельгии. Он попросил прощения за свой поступок и заявил, что готов понести наказание. После этого политик подал в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Сайер согласился с тем, что его поступок был безответственным. Он сожалеет, что принял участие в мероприятии и нарушил меры предосторожности во время пандемии коронавируса. Депутат добавил, что не употреблял наркотики.

Политик был не единственным, кто пошел на секс-вечеринку. Там присутствовали и другие представители Европарламента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американца посадят на год в тюрьму из-за вечеринок во время пандемии. На мероприятия приходили как минимум по 50 человек.