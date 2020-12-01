Илья Резник признался, что живет на «подаяния»: ему помогают Галкин и Пугачева

Илья Резник признался, что живет на &#171;подаяния&#187;: ему помогают Галкин и Пугачева
Галкин и Пугачева приходят на помощь поэту. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Поэт заявил, что во время пандемии его жизнь не сильно поменялась.

Поэт Илья Резник рассказал, что его жизнь за последнее время мало изменилась. Он отметил, что раньше жил на подаяния и продолжает справляться с финансовыми трудностями так же. Об этом пишет РИА Новости.

Резник объяснил, что иногда обращается за помощью к близким людям. Также его поддерживают юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева. В этом году поэт позвонил шоумену на день рождения, так как возникли серьезные проблемы.

«Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима»,

— поделился он.

Резник вспоминает, как Галкин посмеялся и призвал поэта звонить по праздникам. Юморист заявил, что не против высылать ему деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин поздравил Пугачеву с 19-й годовщиной.

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