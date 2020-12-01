Илья Резник признался, что живет на «подаяния»: ему помогают Галкин и Пугачева

Поэт заявил, что во время пандемии его жизнь не сильно поменялась.
Поэт Илья Резник рассказал, что его жизнь за последнее время мало изменилась. Он отметил, что раньше жил на подаяния и продолжает справляться с финансовыми трудностями так же. Об этом пишет РИА Новости.
Резник объяснил, что иногда обращается за помощью к близким людям. Также его поддерживают юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева. В этом году поэт позвонил шоумену на день рождения, так как возникли серьезные проблемы.
«Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима»,
— поделился он.
Резник вспоминает, как Галкин посмеялся и призвал поэта звонить по праздникам. Юморист заявил, что не против высылать ему деньги.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин поздравил Пугачеву с 19-й годовщиной.