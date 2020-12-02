В Петербурге будет сухо и тепло

В среду, 2 декабря, на погоду в Петербурге окажет влияние гребень далекого сибирского антициклона. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Петербуржцы увидят солнце, которое будет изредка проглядывать сквозь разрывы в облаках. Осадки не ожидаются.

Температурный фон останется на 3-4 градусов выше климатической нормы начала декабря.

В среду днем столбики термометров покажут 0…+2 градуса, в Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.