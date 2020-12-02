На Стрельбищенской подожгли иномарку сотрудника РЖД

Во Фрунзенском районе Петербурга сожгли принадлежащий сотруднику РЖД легковой автомобиль Toyota Camry. Сейчас полиция ищет злоумышленника.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 1 декабря. В полицию обратился 46-летний охранник и рассказал о том, что у дома №31 по Стрельбищенской улице горит машина. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели.

Она обнаружили сгоревший автомобиль Toyota Camry, принадлежащий сотруднику РЖД. Частично обгорели и припаркованные рядом машины.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что в 3:50 1 декабря из лесного массива к машине подходит неустановленный мужчина, после чего убегает, а иномарка загорается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе спасатели ликвидировали пожар, случившийся в автомобиле ПАЗ.В экстренные службы сигнал о вспыхнувшем транспортном средстве поступил в 18:46.