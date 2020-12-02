Утренние пробки в Петербурге составили 3 балла

В Петербурге на некоторых дорожных участках водители вынуждены стоять в пробках. Загруженность на дорогах города к 10 часам утра составляет 3 балла.

Об этом стало известно в среду, 2 декабря. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.

Так, красным отмечены участки на Каменноостровском проспекте, улице Куйбышева, Пироговской и Арсенальной набережных, проспекте Бакунина, Невском проспекте и Якорной улице.

Движение также затруднено на Свердловской набережной и набережной Кутузова, Садовой улице, набережной Обводного канала, Витебском проспекте, Невском путепроводе и Московском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2 декабря на погоду в Петербурге окажет влияние гребень далекого сибирского антициклона. Осадки не ожидаются.