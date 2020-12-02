Инвесторы в Петербурге получат новые льготы

В Петербурге хотят принять новый закон о региональных инвестиционных проектах. Их участникам город будет предоставлять налоговые льготы.

Новый закон и изменения в закон «О налоговых льготах» петербургские депутаты обсудили на заседании Законодательного Собрания в среду, 2 декабря.

Новый закон установит дополнительные требования к региональным инвестиционным проектам, которые реализуются в Петербурге, а также меры стимулирования участников таких проектов.

Предполагается, что участники региональных инвестиционных проектов смогут уменьшить сумму налога на имущество организаций на сумму налога на недвижимое имущество, в который были осуществлены капитальные вложения, размер которых определяется Налоговым кодексом.

Власти считают, что новый документ затронет малый и средний бизнес, так как будет распространяться на сумму инвестиций от 50 млн рублей. Он будет направлен на создание новых производств.