Инвесторы в Петербурге получат новые льготы

Инвесторы в Петербурге получат новые льготы
Законодательное Собрание Петербурга. Фото: пресс-служба ЗС СПб

В Петербурге хотят принять новый закон о региональных инвестиционных проектах. Их участникам город будет предоставлять налоговые льготы.

Новый закон и изменения в закон «О налоговых льготах» петербургские депутаты обсудили на заседании Законодательного Собрания в среду, 2 декабря.

Новый закон установит дополнительные требования к региональным инвестиционным проектам, которые реализуются в Петербурге, а также меры стимулирования участников таких проектов.

Предполагается, что участники региональных инвестиционных проектов смогут уменьшить сумму налога на имущество организаций на сумму налога на недвижимое имущество, в который были осуществлены капитальные вложения, размер которых определяется Налоговым кодексом.

Власти считают, что новый документ затронет малый и средний бизнес, так как будет распространяться на сумму инвестиций от 50 млн рублей. Он будет направлен на создание новых производств.

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