Депутаты ЗакСа заявляют о борьбе с Covid-19, но пришли на заседание без масок

В Северной столице сегодня утром стартовало заседание ЗакСа. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, большинство депутатов пришли без средств индивидуальной защиты.

Заседание началось в среду, 2 декабря, в Мариинском дворце. Судя по кадрам прямой трансляции с мероприятия, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров каждое заседание посещает без маски, вопреки заявлениям о борьбе с опасной болезнью. Депутаты оказались более ответственные, некоторые из них находятся в зале в медицинских масках.

Напомним, за минувшие сутки в городе 3 684 человека. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости Covid-19. Также за сутки болезнь унесла жизни 82 человек.

Обследование на новую болезнь 34076 человек. На карантине находится 2293 человека. Из них 56 – в обсерваторе, 746 — на самоизоляции, 1491 человек – контактные, сообщили утром 2 декабря в администрации Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге хотят принять новый закон о региональных инвестиционных проектах. Их участникам город будет предоставлять налоговые льготы.