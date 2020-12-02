В Петербурге злоумышленник выстрелил из газового пистолета в администратора

В Петербурге злоумышленник выстрелил из газового пистолета в администратора
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга задержали молодого человека, подозреваемого в участии в разбойном нападении на магазин.

В полицию поступило сообщение о том, что злоумышленники пытаются похитить товары из сетевого магазина продуктов питания на улице Ульяны Громовой. Администратор заметил это и попытался остановить правонарушителей, но один из них применил газовый пистолет, после чего грабители скрылись вместе с похищенными продуктами, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Вскоре сотрудники Росгвардии задержали одного подозреваемого. Его доставили в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Бухарестской улице конфликт в трамвае завершился стрельбой. Отношения выясняли пассажир и кондуктор. Инцидент произошел в четверг, 19 ноября, в трамвае маршрута № 25.

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