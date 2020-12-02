Полиция Петербурга задержала афериста, продававшего пенсионерам GPS-трекеры под видом тревожных кнопок

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанного. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанного. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Северной столице задержали местного жителя, которого подозревают в обмане пенсионеров: мужчина втридорога реализовывал приобретенные им в Интернете GPS-трекеры, выдавая их за тревожную кнопку.

По предварительной информации, злоумышленник приходил в квартиры пожилых граждан, демонстрируя поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Мужчина предлагал пенсионерам приобрести тревожную кнопку, нажав которую в случае чрезвычайной ситуации, можно получить помощь экстренных служб. Стоимость прибора оценивалась в 12 тысяч рублей.

Однако на самом деле 27-летний уроженец Красноярска продавал обыкновенные GPS-трекеры, купленные по значительно более низкой цене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что на предыдущем месте работы у подозреваемого был доступ к базе данных граждан, которым он и воспользовался впоследствии в преступных целях. От действий афериста пострадали, как минимум, три женщины, две из которых — блокадницы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти обнаружили тайник с оружием.