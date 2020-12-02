Полиция Петербурга задержала афериста, продававшего пенсионерам GPS-трекеры под видом тревожных кнопок

Полиция Петербурга задержала афериста, продававшего пенсионерам GPS-трекеры под видом тревожных кнопок
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанного. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Северной столице задержали местного жителя, которого подозревают в обмане пенсионеров: мужчина втридорога реализовывал приобретенные им в Интернете GPS-трекеры, выдавая их за тревожную кнопку.

По предварительной информации, злоумышленник приходил в квартиры пожилых граждан, демонстрируя поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Мужчина предлагал пенсионерам приобрести тревожную кнопку, нажав которую в случае чрезвычайной ситуации, можно получить помощь экстренных служб. Стоимость прибора оценивалась в 12 тысяч рублей.

Однако на самом деле 27-летний уроженец Красноярска продавал обыкновенные GPS-трекеры, купленные по значительно более низкой цене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что на предыдущем месте работы у подозреваемого был доступ к базе данных граждан, которым он и воспользовался впоследствии в преступных целях. От действий афериста пострадали, как минимум, три женщины, две из которых — блокадницы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти обнаружили тайник с оружием.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошенничество новости спб обман пенсионеров


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончалась актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме ...
Полиция Петербурга задержала афериста, продававшего пенсионерам GPS-трекеры ...
В Петербурге задержали расклейщиков листовок против депутата Четырбока
Городской суд Петербурга отложил заседание по делу жены рэпера Картрайта ...
ВОЗ советует носить защитные маски даже на улице
Депутат ЗакСа Ленобласти Валерия Коваленко: зверофермы должны стать ...
Биолог Софья Романюк: массовое убийство норок из-за коронавируса — ...
Агрессивные автомобилисты устроили драку на Кантемировской улице