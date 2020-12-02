В Петербурге приступили к строительству перегонного тоннеля между «Театральной» и «Спасской»

В Петербурге приступили к строительству перегонного тоннеля между &#171;Театральной&#187; и &#171;Спасской&#187;
Работы осуществляет "Метрострой". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице метростроители начали проходку правого перегонного тоннеля на участке Латинско-Правобережной линии, который соединит в будущем станции «Театральная» и «Спасская».

Об этом в среду, 2 декабря, уведомляет пресс-служба петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Работы осуществляются с использованием щитового проходческого комплекса «Петровна», как и при аналогичных действиях в левом перегонном тоннеле.

«Петровне» предстоит пройти примерно 800 метров, а диаметр тоннеля составит 5,63 метра. Параллельно проходка ведется и в среднем станционном тоннеле «Театральной». Его относительно небольшая протяженность позволяет обойтись без «Петровны», только отбойными молотками и блокоукладчиком.

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