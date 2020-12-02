Миллионы жителей Петербурга защитились от гриппа

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Фото: gov.spb.ru

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице продолжается прививочная кампания против гриппа. Горожане смогут получить получить вакцину вплоть до 20 декабря. Посетить кабинеты поликлиник и мобильные пункты успели уже 2,7 млн петербуржцев.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева отметила, что в этом году общее число привившихся горожан выросло на 200 тысяч, по сравнению с 2019 годом. От гриппа защитились более 50% населения, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вакцинация населения от гриппа в Петербурге началась еще в конце августа. С того момента у вестибюлей станций метро начали появляться передвижные мобильные пункты, но с ноября их количество сократили. Сейчас горожане могут привиться в поликлиниках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге от гриппа привили 2,5 млн человек.