Пассажир пытался улететь из Пулково с $90 тыс. в чемодане

Пассажир пытался улететь из Пулково с $90 тыс. в чемодане
Контрабандист хотел улететь в Баку через Стамбул. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулковские таможенники задержали контрабандиста, который пытался вывезти из Петербурга крупную сумму наличных денег.

Как сообщили в пресс-службе Пулковской таможни, у россиянина были билеты до Стамбула, а оттуда он должен был улететь в Баку. Мужчина прошел по зеленому коридору, что уже подразумевает, что ему было нечего декларировать. Однако во время проверки ручной клади сотрудники аэропорта выяснили, что при себе у него немаленькая сумма — более 6,7 млн в рублях.

При этом закон разрешает провозить не более $10 тыс. Произошедшее может обернуться для пассажира штрафом, либо ограничением свободы на четыре года.

В настоящее время сотрудники Пулковской таможни проводят необходимые процессуальные действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургского бизнесмена подозревают в контрабанде более 83 тонн говядины.

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