В Пулково в четверг задержали один рейс

В петербургском аэропорту сегодня нет отмененных рейсов, но не обошлось без задержек.

Об том стало известно в четверг, 3 декабря. Согласно данным онлайн-табло Пулково, в Петербурге задержали рейс в Москву авиакомпании NordStar Airlines. Самолет должен был вылететь из Пулково в столицу в 9:30, но рейс перенесли на 14:00.

Причины, по которым рейс задержали, неизвестны.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу люксовых очков в Пулково. Один из задержанных уже был судим за разбойное нападение.